adn40

Redacción ADN40 Ciudad Compartir Facebook

Tweet

Hoy No Circula 7 de septiembre en la CDMX y el Edomex

La CAMe señala que por el programa Hoy No Circula, los vehículos con restricciones no pueden transitar de 5:00 am a 22:00 pm de este miércoles 7 de septiembre.