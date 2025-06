Lista de autos que deberán pagar 2 mil 171 pesos de multa en CDMX en junio de 2025

Dentro de la Ciudad de México (CDMX) las autoridades de tránsito y medio ambiente están facultados para emitir multa por no hacer la verificación vehicular , no respetar el Hoy No Circula, pasarse semáforos y demás infracciones, motivo por el cual las y los conductores deben estar muy pendientes de todo esto.

Recientemente se dio a conocer que en los próximos días un conjunto de conductores deberá pagar una multa de 2 mil 171 pesos mexicanos, los cuales se deberán abonar ante las autoridades para que puedan continuar conduciendo en las calles de la capital del país.

¿Quiénes deben pagar multa por no hacer la verificación en junio de 2025?

Son justamente los automovilistas que no realizaron la verificación vehicular en los meses mayo y junio, los que deberán pagar próximamente la multa de 2 mil 171 pesos mexicanos ante la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Y es que de acuerdo con el calendario de verificación vehicular de las autoridades capitalinas, las y los conductores cuentan hasta con dos meses para hacer este trámite de rigor, el cual ayuda a combatir el incremento de los gases contaminantes y demás.

Son los automovilistas que cuenten con engomado azul y terminación de placa 9 ó 0, los que deberán pagar la multa antes señalada por no realizar la verificación correspondiente ante las autoridades.

¿De cuánto es la multa por no hacer la verificación en CDMX?

Más allá de que la multa por no hacer la verificación sea superior a los 2 mil 100 pesos mexicanos, es importante mencionar que los conductores que no realizaron este trámite no pueden circular ningún día de la semana según con lo estipulado en el Reglamento de Tránsito de la CDMX.

En caso de que las personas sean captadas conduciendo un vehículo que no ha realizado la verificación, las autoridades están facultadas en remitir al corralón el coche infractor, lugar en el cual se deberá pagar la multa.

¿Quiénes deben hacer la verificación vehicular en julio de 2025?

Vale la pena mencionar que los automóviles que deberán hacer la verificación en julio y agosto, serán aquellos que cuenten con el engomado amarillo, esto tomando en cuenta que termina el primer periodo del calendario emitido por la misma Sedema.

