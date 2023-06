Hoy No Circula 30 de junio de 2023 aplica para estos vehículos

¿Piensas circular por las calles y vialidades importantes del Valle de México? Pon atención porque para este viernes 30 de junio el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos que tienen engomado azul, terminación de placas 9 y 0, así como holograma 1, 2 y permisos, según el reglamento de tránsito.

Los vehículos que están exentos del programa y pueden circular el día que quieran son aquellos que cuentan con hologramas 00, 0 o automóviles eléctricos e híbridos. En caso de nocontar con alguno de estos automóviles deberás respetar las normas del Hoy No Circula 30 de junio de 2023, que tienen el objetivo principal de mejorar la calidad del aire en la Megalópolis.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/fr9aHsH2zY — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 25, 2023

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El horario del Hoy No Circula comienza a las 5:00 horas y concluye a las 22:00 horas. Esto con el objetivo de mejorar la calidad del aire con la suspensión de los vehículos, y es que debido a que la capital del país cuenta con altos índices de contaminación, se deben implementar medidas para reducirlos.

Calendario Hoy No Circula CDMX y Edomex

Según lo estipulado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y su calendario, el Hoy No Circula para los días de la semana aplica de la siguiente manera:

-Lunes: Engomado amarillo, placa 5 y 6, holograma 1 y 2

-Martes: Engomado rosa, placa 7 y 8, holograma 1 y 2

-Miércoles: Engomado rojo, placa 3 y 4, holograma 1 y 2

-Jueves: Engomado verde, placa 1 y 2, holograma 1 y 2

-Viernes: Engomado azul, placa 9 y 0, holograma 1 y 2, así como permisos

¿Qué autos no circulan en sábado?

Según el Gobierno de la Ciudad de México, para determinar si un carro no circula dos sábados, o bien, todos los sábados del mes, es el tipo de holograma, si es foráneo o si la matrícula no tiene número. Posteriormente, de entre los que no transritan solo dos sábados, se determina cuáles pararán según la terminación de la placa (par o non).

