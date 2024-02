Así aplica el Hoy No Circula este miércoles 28 de febrero en CDMX y Edomex

¡Evita multas! A pesar de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) levantó desde hace unos días la contingencia ambiental en el Valle de México, informó que continúa la mala calidad del aire por lo cual, el respetar el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex, es vital para evitar mayores restricciones.

Fue mediante la cuenta de @Aire_CDMX de la plataforma X, antes conocida como Twitter, que se informó que hasta las 16:00 horas del 27 de febrero, calidad del aire se presentaba de aceptable a mala, por lo cual invitaron a la ciudadanía a acatar las indicaciones de las autoridades.

Por ello, con la finalidad de evitar otra contingencia ambiental , a continuación te daremos a conocer cómo aplica el Hoy No Circula este miércoles 28 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México.

Hoy No Circula miércoles 28 de febrero en CDMX y Edomex

De acuerdo con lo señalado en el informe semanal de la CAMe, el programa Hoy No Circula indica que este miércoles 28 de febrero son los automóviles con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, así como aquellos que cuenten con holograma 1 y 2, los que no podrán transitar en la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex.

Se señala que estas restricciones aplican de las 5:00 a las 22:00 horas de la fecha antes mencionada, por lo cual aquellos que infrinjan el reglamento, se pueden hacer acreedores a una sanción de miles de pesos.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

En cuanto a la multa y luego de la modificación de la Unidad de Medida y Actualización, se señaló que los infractores podrían hacerse acreedores a una sanción económica que podría ir de los 2 mil 171.40 a los 3 mil 257.10 pesos dependiendo el caso.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Vale la pena hacer mención que el Hoy No Circula aplica solamente en 18 municipios conurbados del Estado de México, los cuales son:



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

De igual forma es importante mencionar que los autos con placas de los municipios restantes del Edomex, así como de las entidades que conforman la Megalópolis, sí podrán circular en CDMX siempre y cuando cuenten con la verificación vigente de su entidad, así como los hologramas de rigor.

