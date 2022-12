¿Habrá Hoy No Circula este 28 de diciembre en CDMX y Edomex?

¡Aunque sea 28 de diciembre, no te dejes engañar! El programa Hoy No Circula no ha sido suspendido y este miércoles 28 de diciembre se aplica de manera normal para los autómoviles con terminación de placas 3 y 4, hologramas 1 y 2 y engomado rojo, los cuales no podrán circular en la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios del Estado de México (Edomex).

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/cagcPuTmKG — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 25, 2022

¿En qué municipios del EdoMex es aplica el Hoy No Circula?

Los 18 municipios del Edomex donde aplica el programa Hoy No Circula son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán



Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz



Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

Vehículos exentos del hoy no circula en CDMX y Edomex

Al ser un programa ambiental, están exentos del Hoy No Circula los vehículos con los hologramas 0 y 00, los eléctricos e híbridos.

Otros que están excentos son los que tengan cartelón de personas con discapacidad, transporte escolar, perecederos, que transporten residuos peligrosos, seguridad pública, protección civil, entre otros.

¿Cuál es la multa por no acatar el Hoy No Circula en CDMX?

En el artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, indica que la multa por no cumplir con el programa Hoy No Circula es de 20 a 30 Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), es decir, una sanción de mil 689.80 a 2 mil 568.50 pesos.