Hoy No Circula lunes 27 de junio en la CDMX y el Edomex

¡Que no se te pase! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó a través de redes sociales, que para este lunes 27 de junio por el programa Hoy No Circula, deben desacansar los vehículos con engomado amarillo terminación de placas 5 y 6 con holograma 1 y 2 en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios conurbados del Estado de México.

De acuerdo con la CAMe, el programa Hoy No Circula establece que los vehículos con restricciones no podrán transitar de las 5:00 de la mañana a las 22:00 horas de este lunes 27 de junio.

Pese a ello, cabe señalar que existen automóviles exentos a este programa, los cuales son:



Hologramas cero y doble cero.

Automóviles eléctricos e híbridos.

Coches de personas con discapacidad.

Transporte escolar, de perecederos, residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública.

Unidades que funcionen con gas natural.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Los 18 municipios del Estado de México donde aplica el programa Hoy No Circula este 10 de junio son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

Multas por no acatar el Hoy No Circula en la CDMX

Recuerda que la multa por no respetar las normas ambientales del programa Hoy No Circula es de 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un equivalente entre los 1,924.40 a los 2,886.60 pesos.

Objetivo el Programa Hoy No Circula

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, el programa Hoy No Circula se realiza con el objetivo de prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

