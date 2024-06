¡Con todo y lluvia! De esta manera aplicará el Hoy No Circula este lunes 24 de junio en CDMX y Edomex

Este lunes 24 de junio comenzará la última semana del sexto mes del año y miles de habitantes de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex), regresarán a sus trabajos y escuelas, sin embargo, muchos de ellos tendrán que utilizar el transporte público por las reglas del Hoy No Circula .

El programa Hoy No Circula se reanudará este lunes, por lo que quienes no tengan vehículo y no puedan transitar por el reglamento tienen que salir con anticipación debido a que se espera lluvia que podría complicar la movilidad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX , Metrobús y otros servicios de transporte público.

De acuerdo con los pronósticos del clima para este lunes se espera lluvia en la CDMX desde las 9:00 de la mañana y hasta las 11:00 de la noche.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula este lunes 24 de junio?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que los autos que no pueden transitar por las calles del Valle de México, es decir la CDMX y el Edomex, son aquellos que cuentan con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo y holograma 1 y 2. La medida comenzará a las 5:00 horas de la mañana y concluirá a las 22:00 horas de la noche.

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula este lunes 24 de junio, son los que tienen hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/Bx4DciSkVx — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 23, 2024

¿Cómo aplica el Hoy No Circula sabatino?

Para holograma 1, cada 1° y 3° sábado de cada mes descansan números impares, mientras que el 2° y el 4° sábado de cada mes descansan números pares.

Por otra parte, los vehículos con holograma 2, descansan todos los sábados, según la CAMe.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula la primera semana de julio?

Lunes: Engomado Amarillo, terminación de placas 5 y 6.

Martes: Engomado Rosa, terminación de placas 7 y 8.

Miércoles: Engomado Rojo, terminación de placas 3 y 4.

Jueves: Engomado Verde, terminación de placas 1 y 2.

Viernes: Engomado Azul, terminación 9 y 0.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.