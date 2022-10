Hoy No Circula CDMX y Edomex: Calendario del 24 al 28 de octubre

La CAMe publicó el calendario semanal de los vehículos que no podrán transitar en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula; revisa aquí cuando descansa tu auto.

Nota Ciudad Compartir







Copiar Enlace Enlace Copiado

Escrito por: Redacción ADN40

adn40