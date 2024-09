Qué autos descansarán por el Hoy No Circula este lunes en CDMX y Edomex

Respira profundo porque el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó buena calidad del aire, razón por la cual no habrá modificaciones en el programa Hoy No Circula este lunes 23 de octubre de 2024, sin embargo, la Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) llamó a los conductores a estar al pendiente de la contaminación.

El Índice Aire y Salud en el Valle de México señala que la calidad del aire es buena con un riesgo de salud bajo para los habitantes de la CDMX y de los municipios conurbados del Estado de México (Edomex). La humedad relativa es de 48%, lo que favorece la presencia de lluvia.

17:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en la #CDMX y su zona conurbada #CalidadDelAire BUENA con un riesgo a la salud BAJO.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) September 22, 2024

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Autos para los que aplicará el Hoy No Circula este 23 de septiembre

El calendario de la CAMe establece que los autos que no podrán transitar en CDMX y el Edomex son aquellos autos que tienen terminación de placas 5 y 6, Holograma 1 y 2 y engomado amarillo.

El programa no se modificará ante el reporte de bajos índices contaminantes. La última contingencia ambiental se activó el 31 de mayo y tras las llegada de las lluvias, la mala calidad en el Valle de México, disminuyó.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/PVJeZJEe5Z — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 22, 2024

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula la última semana de septiembre de 2024?

Lunes engomado Amarillo, terminación de placas 5 y 6.

Martes engomado Rosa, terminación de placas 7 y 8.

Miércoles engomado Rojo, terminación de placas 3 y 4.

Jueves engomado Verde, terminación de placas 1 y 2.



¿Qué autos exentan el Hoy No Circula este 23 de septiembre?

Los afortunados automóviles para los que no aplica el Hoy No Circula este lunes 23 son los que tienen holograma 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos. Los que tienen holograma 2 descansan todos los sábados y los que tienen holograma 1, aplica de la siguiente manera: 1 y 3er sábado de cada més descansan los impares y los 2 y 4to descansan los pares.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos