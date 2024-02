¿Qué autos descansan ese martes 20 de febrero en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula aplica en seis de los siete días de la semana, ante ello los conductores deben de estar al pendiente de los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que da a conocer los engomados y placas vehiculares que no podrán transitar en la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex).

¡No lo olvides! El Hoy No Circula tiene el objetivo principal de disminuir los índices contaminantes del Valle de México. Según datos del Gobierno de México, hasta 2020 se contabilizaban 21 millones 804 mil 515 habitantes.

De acuerdo con el programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), en el Valle de México las emisiones generadas por vehículos representan hasta u 60% de la contaminación total por partículas suspendidas gruesas (PM-10).

¿Qué autos descansan este martes por el Hoy No Circula 20 de febrero?

Los automóviles que no podrán transitar este martes por la CDMX y el Edomex, son los que cuenten con engomado rosa, tengan terminación de placas 7 y 8 y hologramas 1 y 2.

Cabe recordar que los hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos están exentos de los lineamientos del programa , por lo que pueden circular todos los días en la CDMX y el Edomex.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/FReGUowL33 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 18, 2024

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México mueren cada año 14 mil 700 personas por enfermedades asociadas a la contaminación del aire. Esto debido a que los congestionamientos viales en las principales arterias que comunican los centros urbanos conllevan a un deterioro de la calidad del aire y por ende en la salud de los habitantes.

Respecto a los costos económicos, la OMS señala que los automóviles particulares generan el 18% de las emisiones de CO2, principal gas causante del efecto invernadero. Dicho fenómeno podría costar a México hasta el 6% del PIB, sino se toman las medidas de prevención adecuadas.

