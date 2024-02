¡Evita multas! Así aplicará el Hoy No Circula este viernes 16 de febrero

¡Evita pagar miles de pesos! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dio a conocer la lista de los vehículos que por temas del programa Hoy No Circula, no podrán transitar en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) este próximo viernes 16 de febrero de 2024.

Fie a través de sus redes sociales que la CAMe informó que para evitar el alza en las emisiones de gases contaminantes, los automovilistas deberán cumplir con este programa de movilidad de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Por ello, con la finalidad de evitar que te multen con miles de pesos, a continuación te daremos a conocer todos los detalles sobre cómo aplica el Hoy No Circula de este 16 de febrero, así como los automóviles que quedan exentos de este programa de movilidad en la CDMX y el Edomex.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Hoy No Circula viernes 16 de febrero en CDMX y Edomex

Las autoridades capitalinas y mexiquenses señalaron que los autos con restricciones para transitar este viernes 16 de febrero por el Hoy No Circula son los siguientes:



Autos con engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Vehículos con holograma 1 y 2

Como bien se mencionó anteriormente, las restricciones por este programa aplican de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche del viernes 16 de febrero tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de México.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/WqC8zH3Tne — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 11, 2024

Autos exentos al programa Hoy No Circula

Más allá de las restricciones por el Hoy No Circula, es importante informar que existe un grueso de la población que queda exento a este programa. Los automovilistas en cuestión se mostrarán a continuación.



Vehículos con holograma 0 y 00

Quienes tengan matrículas de auto antiguo y/o clásico

Motocicletas

Híbridos y eléctricos

Coches de personas con discapacidad

Transporte escolar de perecederos, residuos peligrosos y servicios de seguridad público

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Unidades que funcionen con gas natural

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Recuerda que a inicios de este 2024 las autoridades de México modificaron el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo cual el pago de la multa por no respetar el Hoy No Circula aumentó para este 2024.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades capitalinas, la multa por esta infracción quedó entre las 20 y 30 UMAS, lo cual equivale a 2 mil 171.4 y 3 mil 257.1 pesos.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.