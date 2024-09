Hoy No Circula viernes 13 de septiembre: avenidas con más tráfico en fiestas patrias

Si tienes que salir a comprar algo previo al próximo 15 de septiembre, tienes que tomarte tu tiempo y antes que nada revisar si tu auto aplicará el Hoy No Circula 13 de septiembre en la Ciudad de México y en el Estado de México. Te contamos cómo poderlo verificar.

¿Qué autos descansan el 13 de septiembre?

Antes de salir a la calle deberás verificar qué autos aplicarán al Hoy No Circula conforme su engomado de tu auto, tus placas y el holograma. Ciertos autos no podrán circular por las calles del Valle de México.



Placas 9 y 0

Engomado azul

Holograma 1 y 2, y permisos

El programa está vigente de las 05:00 de la mañana hasta las 11 de la noche, por lo que si te quieres evitar multas o que se lleven tu auto al corralón.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Alternativas del Hoy No Circula 13 de septiembre

Si por desgracia a tu auto le toco aplicar en el Hoy No Circula del 13 de septiembre, siempre puedes optar por alguna de las alternativas de transporte público disponibles en Ciudad de México y Estado de México.

Metrobús Metro CDMX Ecobici Cablebús Mexibús RTP Tren Ligero Taxi

Avenidas con más tránsito el 13 de septiembre

Si se te olvido comprar algo para festejar las fiestas patrias deberías de verificar qué avenidas tendrán más tránsito en la Ciudad de México y el Estado de México, entre las que se encuentran:



Eje Central Lázaro Cárdenas (Centro Histórico)

Central de Abasto

Avenida Central

Insurgentes

Calendario Hoy No Circula

Cada domingo la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) actualiza el calendario del Hoy No Circula y reveló que autos no podrán circular esta semana: