Estos autos descansan por el Hoy No Circula del 11 de septiembre

Por alguna emergencia ¿Tienes que salir al trabajo o escuela?, respira dos minutos y verifica si tu auto aplicará al Hoy No Circula en la Ciudad de México y en el Estado de México. Te contamos cómo poderlo verificar.

¿Qué autos descansan el 11 de septiembre?

Si vas a salir en tu auto antes deberías verificar qué autos entran al Hoy No Circula y el engomado de tu auto, tus placas y el holograma . Ciertos autos no podrán circular por las calles del Valle de México.

Placas 3 y 4

Engomado rojo

Holograma 1 y 2

El programa está vigente de las 05:00 de la mañana hasta las 11 de la noche, por lo que si te quieres evitar multas o que se lleven tu auto al corralón.

Alternativas del Hoy No Circula 11 de septiembre

Si a tu auto le toco aplicar en el Hoy No Circula del 11 de septiembre, siempre puedes optar por alguna de las alternativas de transporte público disponibles en Ciudad de México y Estado de México.

Metrobús

Metro CDMX

Ecobici

Cablebús

Mexibús

RTP

Tren Ligero

Taxi



Calendario Hoy No Circula

Cada domingo la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) actualiza el calendario del Hoy No Circula y reveló que autos no podrán circular esta semana:



Lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6

Martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8

Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4

Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2

Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.