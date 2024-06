Hoy No Circula 1 de julio de 2024: Autos y placas que no podrán transitar en CDMX y Edomex

Este lunes 1 de julio regresarán las reglas del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), con el objetivo de disminuir la mala calidad del aire en el Valle de México, la cual es monitoreada todos los días por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la capital para proteger la salud de los habitantes.

¿En qué alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula este 1 de julio?

El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, que son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco y los 18 municipios conurbados del Edomex que son los siguientes Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Para qué autos aplicará el Hoy No Circula este 1 de julio de 2024?

La CAMe informó que los autos que no podrán transitar por la CDMX y el Edomex por el reglamento del Hoy No Circula este 1 de julio de 2024 son aquellos que tienen engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma 1 y 2. La medida aplicará desde las 5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/JpTg6TzTKc — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 30, 2024

¿Para qué vehículos no aplica el Hoy No Circula?

Los vehículos que pueden transitar libremente por las calles del Valle de México son los que cuentan con holograma 0 y 00, así como los carros eléctricos e híbridos, porque es mínimo o nulo su emisión de contaminación.

Recomendaciones para manejar en temporada de lluvia

En temporada de lluvia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX) recomienda a los conductores tomar las siguientes medidas:

Circular preferentemente por avenidas principales y autopistas

Tomar distancia mínima de 3 metros entre autos

Reparar el limpiaparabrisas en caso de que no funcione adecuadamente

Disminuir la velocidad



