VIDEO: Policía golpea a hombre que presuntamente agredió a un perro

El maltrato animal es un problema que ha ido aumentando y en redes sociales se han denunciado varios casos en los que perros o gatos son golpeados por personas y recientemente se dio a conocer el caso de un hombre que golpea a un perro y un policía lo encaró.

Mediante redes sociales se publicó el video que muestra el momento en el que un policía golpea a un hombre que fue reportado por agredir a su perro.

Policía golpea a hombre que agredió a un perro

Según la información de redes sociales, un hombre que se encontraba en el Cetram Zapata agredió a un perro, por lo que algunas personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a las autoridades.

Tras el reporte, policías de la CDMX llegaron al lugar y un oficial encaró al agresor y lo golpeó en varias ocasiones, mientras que otra uniformada intentaba detener la pelea.

En el video se puede ver cómo el policía se acerca al hombre que lleva a un perro y empiezan a discutir, el sujeto manotea al uniformado y este lo empuja y comienza a golpearlo. Ante ello, unas personas que estaban en el lugar agarraron al perro y después se lo devolvieron al hombre.

Maltrato animal en México

El maltrato animal se puede producir de forma física que se asocia con los golpes, lesiones, gritos en excesos o restricciones de movimientos de los animales y es un comportamiento que ejerce el tutor hacia su mascota.

Existen dos tipos de maltrato animal:

Directo que esta vinculado con hacerle daño al animal al golpearlo, amarrarlo, gritarle, abandonarlo, reproducirlo con fines económicos o hacerlo que pelee con otros animales.

El indirecto es cuando no se le da la comida o agua que necesita, tenerlo en un área que no tenga las condiciones apropiadas, no sacarlos a pasear, nadarle seguimiento a sus vacunas o no esterilizarlos.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en México?

Las personas que sean acusadas de maltrato animal o crueldad por imprudencia, omisión y negligencia podrán ser condenados a permanecer en prisión entre 2 y 4 años dependiendo del caso.

El maltrato animal se clasifica como delito culposo y se elimina en consecuencia el término “intencional” a dichos actos, según el Código Penal local de la ciudad de México.

¿De cuánto es la multa por maltratar a un animal?

Además, las personas que sean acusadas de maltrato animal serán acreedoras a una multa de 10 a 100 días de multa, es decir alrededor de 17 mil pesos o entre 60 y 80 jornadas de trabajo comunitario.

