Hallan con vida a menor desaparecida en paradero de Indios Verdes

María Ángela Olguín , menor desaparecida en el paradero de Indios Verdes, fue hallada con vida, este sábado 21 de enero, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la fiscalía capitalina informó que localizó a la menor de 16 años que había desaparecido el pasado 19 de enero en los baños que se encontraban afuera de la estación del Metro Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Localizamos a la adolescente María Ángela, vista por última vez el 19 de enero en la alcaldía Gustavo A. Madero”, dijo la Fiscalía. Asimismo señaló que elementos de la Policía de Investigación la trasladan a instalaciones de la institución para ser entregada a su familia.

Por su parte, Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl, informó que la menor María Ángela Olguín, fue localizada por elementos de la Célula de Búsqueda y el equipo Atención de Victimas del municipio.

Destacó que luego del hacer el protocolo necesario y valorarla médicamente, fue enviada a la Fiscalía de CDMX para que fuera esta institución quien la ponga a disposición de sus padres.

¿Cómo desapareció María Ángela Olguín en el paradero de Indios Verdes?

De acuerdo con la familia de la joven, María Ángela Olguín desapareció en los baños del paradero del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX Indios Verdes mientras esperaba a su madre, quien había entrado a los sanitarios.

La madre le pidió esperar afuera en lo que salía. Mientras se encontraba en el sanitario, la mujer escuchó a su hija gritarle “¡ma!, por lo que se apresuró a ver qué ocurría. No obstante, la joven ya no estaba en el lugar. Aunque marcó a su celular en varias ocasiones, María ya no contestó.