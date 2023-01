Si no tienes planes para este próximo 14 de febrero o aún no piensas a dónde llevar a tu pareja a festejar San Valentín, no te preocupes, pues te tenemos la mejor idea para pasar un día ameno y fuera de lo habitual.

Y es que para este 14 de febrero llegó a la Ciudad de México el Festival Pequeño Springfield, un evento de Los Simpson con el que se espera que los asistentes tengan un día lleno de recuerdos y emociones.

¿Qué tendrá este festival el 14 de febrero?

De acuerdo con el evento publicado en Facebook, el Festival Pequeño Springfield contará con la presencia de actores de doblaje como Humberto Velez (Homero), Gabriel Chávez (Sr. Burns), Octavio Rojas (Smithers), Bardo Miranda (Barney, Otto y Bob Patiño); todos ellos de las primeras temporadas de Los Simpson.

Además, dentro del lugar del evento se contará con las siguientes actividades y atracciones para todas las personas que deseen acudir:



Bazar

Concurso Cosplay Simpson (Mayores De 13 Años)

Pasarela Cosplay Infantil (Menores De 12 Años)

Conferencias Y Firmas De Autógrafos

Concurso De Comer Rosquillas

Trivias Durante El Evento

Pantalla Gigante

Duff

Rosquillas

Area De Fotos

Alimentos Y Bebidas Temáticas

Llega el Festival Pequeño Springfield a CDMX para el 14 de febrero

¿Cuándo será el Festival Pequeño Springfield?

Si bien es cierto que este festival está pensado para celebrar el 14 de febrero o día de San Valentín, la realidad es que este evento se realizará un fin de semana antes de la fecha antes mencionada.

De acuerdo con los organizadores, el Festival Pequeño Springfield se llevará a cabo el próximo domingo 12 de febrero.

El lugar del evento es Calz. del Hueso 381, a dos calles de Galerías Coapa, SUR de la CDMX. Es importante mencionar que no se cobra entrada para el festival, además de que se asegura es totalmente familiar.

