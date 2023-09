Alumnos del CETIS 9 bloquean Eje Central Lázaro Cárdenas por plaga de chinches

Estudiantes del CETIS No.9 “Josefa Ortiz de Domínguez” se manifiestan afuera del plantel y bloquean el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México (CDMX), por las condiciones insalubres en las que se encuentra la institución, debido a que recientemente se encontró una supuesta plaga de chinches y varios de ellos ya fueron picados.

Los alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) Número 9, decidieron manifestarse afuera del plantel que se encuentra en el cruce de la calle Mina con Eje Central, en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a que, pese a los reclamos por los piquetes de chinches y malas condiciones en que se encuentra el instituto, las autoridades no hacen nada al respecto a sus demandas.

Aseguran que llevan semanas pidiendo una fumigación en salones, baños y talleres, así como un cambio de sillas, debido a la plaga de chinches , sin embargo las autoridades han hecho caso omiso a sus exigencias. La supuesta plaga de chinches se ha expandido rápidamente, por lo que muchos de ellos, aseguran, ya presentan picaduras en su cuerpo.

Otras denuncias de los alumnos del CETIS 9

Otras de las denuncias por parte de la comunidad estudiantil son los casos de acoso sexual de la que han sido víctima algunas estudiantes por parte de algunos compañeros y profesores. Asimismo denunciaron la falta de material y equipos viejos con los que trabajan.

Hay que señalar que tras el bloqueo por parte de los alumnos hasta el momento ni el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) ni el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL CDMX) han informado sobre problemas de tránsito vehicular.

Estudiantes colocan cartulinas afuera del CETIS 9



Como parte de su protesta, afuera del instituto ya se pegron varias cartulinas con mensajes que aseguran que no regresarán a clases hasta que no se fumigue y sus exigencias sean contempladas, debido a que se trata de su salud y en dichas condiciones no pueden estudiar.

Y es que aseguran, no es solo la plaga de chinches, sino también la falta de agua y papel en los baños, las bancas están en malas condiciones y los salones no tienen limpieza todos los días.

