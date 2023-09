¿En qué estaciones están las chinches en el Metro CDMX y cómo eliminar a los insectos?

Después de que se difundiera una imagen al interior de un vagón en el que se observa una plaga de chinches en el Metro CDMX , usuarios solicitaron a quienes usan la Línea A que tengan cuidado debido a que podrían llevar los insectos a sus hogares.

Las chinches son insectos del tamaño aproximado de una semilla por lo que fácilmente se esconden en las camas, sillas, los sillones, cortinas, alfombras y armarios, además en grietas de paredes y suelos, por ello es importante tener cuidado con este tipo de plagas.

¿En qué estaciones está la plaga de chinches en el Metro de la CDMX?

A través de Facebook, Mi Valle de Chalco indicó con fotografías que había una plaga de chinches en el Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX; señala que los insectos fueron localizadas en la Línea A, detrás de uno de los asientos en vagones.

Sin embargo, no se indica el tren ni las estaciones en las que capturó a las chinches. Hasta ahora se sabe que por dicha situación el Metro CDMX tomó acciones al respecto, ya que el pasado 19 de septiembre fumigó todos los trenes de la línea que corre de Pantitlán a La Paz.

¿Cómo hacer una mezcla para lavar la ropa y evitar la plaga de chinches en el Metro de la CDMX?

No obstante, para extremar precauciones y que las chinches no sean una plaga, existen mezclas o remedios caseros que se pueden llevar a cabo para evitarlas o no permitir que se hagan más.

Los pasos para hacer una combinación sencilla contras las chinches son:

Primero llena la lavadora con agua fría o tibia según tu gusto para cuidar tu ropa.



Luego agrega una taza de vinagre blanco

Después echa dos cucharadas de bicarbonato de sodio.



Finalmente coloca la ropa en la lavadora y lleva a cabo el ciclo de lavadoDe



Después de sacar la ropa, la persona debe asegurarse que no hay rastro de larvas o huevecillos, después de eso se debe repetir el proceso en caso de ser necesario.

