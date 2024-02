¡Evita multas! Estos autos no podrán circular por el Doble Hoy No Circula este domingo en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que debido a la contingencia ambiental se activó el programa Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este domingo 25 de febrero.

La CAMe activó desde hace más de 24 horas la contingencia ambiental debido a que se registraron concentraciones máximas de ozono en la Ciudad de México y Estado de México, por lo que se sigue aplicando el Doble Hoy No Circula y en adn40 te explicamos cómo funciona.

El programa Doble Hoy No Circula se implementa para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de que las altas concentraciones de ozono sigan en aumento en la zona metropolitana del Valle de México.

La CAMe indicó que los modelos meteorológicos indican que para el día de mañana, que con el sistema de alta presión sobre el Valle de México, persistirá la masa de aire con limitado contenido de humedad, cielo despejado, intensa radiación solar y viento débil. Con estos elementos, las condiciones seguirán siendo adversas para la dispersión de los contaminantes.

¿Qué autos no podrán circular por el Doble Hoy No Circula este domingo 25 de febrero en CDMX y Edomex?

Los vehículos que no podrán circular en calles de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México este domingo 25 de febrero son los que portan holograma de verificación 2, vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6 y 8, vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

Entre otros vehículos automotores que no podrán circular este domingo 25 de febrero por el Doble Hoy No circula son:

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Además habrá restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Otras de las medidas implementadas por el Doble Hoy No Circula de este domingo es que los vehículos de carga local o federal, dejarán de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Vehículos exentos del Doble Hoy No Circula este domingo 25 de febrero en CDMX y Edomex

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. Vehículos que porten holograma “00” o “0” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular, si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 y 0.

vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular, si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 y 0. Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica .

. Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población

pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población Vehículos de servicios de emergencia (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua).

(emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua). Vehículos de transporte escolar y de personal , que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes.

, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes. Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios , que cuenten con holograma de verificación vigente.

, que cuenten con holograma de verificación vigente. Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula .

que cuenten con el Permiso para . Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local.

(vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local. Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos, así como las unidades de construcción .

así como las . Las motocicletas

