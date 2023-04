CDMX ofrece despensa a estudiantes con Mi Beca para Empezar

El gobierno de la Ciudad de México dará una despensa a estudiantes de nivel básico que sean beneficiarios de “Mi Beca para Empezar” , con el objetivo de que tengan un buena nutrición mientras desarrollan sus conocimientos y van a la escuela todos los días.

De esta manera si recibes el apoyo económico de “Mi Beca para Empezar” del gobierno local no solo te entregará el apoyo económico, que consta de 500 pesos para preescolar; primara y secundaria, 550 pesos y Centros de Atención Múltiple, 600 pesos, sino también una despensa con los productos básicos.

Requisitos para la despensa de Mi Beca para Empezar

Lo primero que debes saber es que necesitas ser beneficiario del programa social del gobierno CDMX, el cual está dirigido para los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico y tener a la mano los siguientes documentos para poder aspirar a ella y te la entreguen sin ningún problema.

-CURP

-Identificación oficial vigente de la madre o el padre o tutor



-Contar con comprobante de domicilio vigente, es decir no mayor a tres meses

#QueNoSeTePase 🗓️📝



‼️El 31 de Mayo es el último día para registrar a tus beneficiarios pendientes a #MiBecaParaEmpezar‼️#FelizMartes#BienestarEducativo pic.twitter.com/scPx20SzRU — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) April 18, 2023

¿Cómo obtener la despensa?

Si cuentas con estos requisitos ahora debes mantenerte al pendiente de las fechas y sedes que serán anunciadas por las autoridades del gobierno de la CDMX, al igual que la página oficial de “Mi Beca para Empezar” , ya que no existe un fecha exacta para la solicitud de despensas.

¿Qué tiene la despensa de Mi Beca para Empezar?

Dentro de la despensa podrás encontrar avena, pastas integrales para sopa, frijoles negros, lentejas, arroz integral, chícharos, zanahorias, atún en agua, amaranto, aceite de canola, enlatados y sardinas enlatadas. Esto, con el objetivo de que los menores tengan un buen crecimiento.

¿En qué negocios aceptan la tarjeta Mi Beca para Empezar?

Cada inicio de ciclo escolar, los padres de familia tienen la misma incógnita y esta es qué lugares aceptan la tarjeta de Mi Beca para Empezar, por eso te compartimos cuáles son estos establecimientos para que, si aún no has adquirido los útiles escolares y uniformes, vayas por ellos o si ya los adquiriste, que no pagues de más la próxima ocasión.

Te puede interesar: Beca Leona Vicario: ¿Cuánto se otorga y quienes se pueden registrar?