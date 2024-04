¿Qué pasa por estacionarse frente a una casa en CDMX? Estas son las sanciones

Existen personas que no toleran cuando alguien obstruye la puerta de su cochera o simplemente decide estacionarse frente a su casa. Según diferentes agravantes, estas son las multas que tendría que pagar el conductor.

En el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se establecen las regulaciones a las que se sujetará la circulación de peatones y vehículos en la vía pública, así como las medidas de seguridad vial en la capital del país.

Curiosamente, hay un artículo que está dedicado a las multas por estacionarse mal, el cual considera omisiones que pueden derivar en una multa de tránsito, siendo una de las más conocidas el hecho de estacionarse en sentido contrario de la circulación.

¿Me pueden multar por estacionarme frente a una casa?

Según el artículo 29 del enunciado reglamento, al estacionarse en la vía pública, se deberá hacer solo de forma momentánea o provisional, sin que sea una afectación al desplazamiento de peatones y circulación de vehículos, ni obstruir la entrada o salida de una cochera.

No obstante, no se señala una multa en específico por el hecho de colocar tu vehículo enfrente de una casa , a menos que no se cumplan estos lineamientos.

El vehículo deberá quedar orientado en el sentido de la circulación.

en el sentido de la circulación. En zonas urbanas, deberá quedar a menos de 30 centímetros del límite del arroyo vehicular.

deberá quedar a menos de 30 centímetros del límite del arroyo vehicular. En zonas suburbana s, el vehículo deberá quedar cuando menos un metro fuera de la superficie.

s, el vehículo deberá quedar cuando menos un metro fuera de la superficie. Cuando el vehículo quede estacionado en una pendiente descendente, además de aplicar el freno de estacionamiento, las ruedas delanteras d eberán quedar dirigidas hacia la acera.

Cuando el vehículo quede en una pendiente ascendente, sus ruedas delanteras se colocarán en posición inversa a la acera.



Si se estaciona frente a una casa y se tiene cualquiera de esas agravantes, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México expone que los conductores serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.

