¡Habrá lucha libre! Lánzate al Croquetón para apoyar a perros rescatados del Metro CDMX

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX rescata a perritos y con el objetivo de apoyarlos, el Instituto de la Juventud (Injuve) llevará a cabo el “ Croquetón. Amor en cada bocado "; aquí te contamos en qué consiste y cómo puedes participar.

Cabe mencionar que el Metro CDMX ha rescatado a decenas de perritos que son abandonados o se pierden en las instalaciones y los llevan a un refugio donde los cuidan y les buscan familia.

¿Qué es el Croquetón. Amor en cada bocado?

De acuerdo con el titular del Injuve , Alberto Hernández, el Croquetón, es un evento que forma parte de las actividades de verano de la institución y además de proporcionar alimento a los perros necesitados, su objetivo es sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado y respeto de los animales.

Para este año, habrá una función de lucha libre a cargo de la Brigada “Dos de Tres Caídas”, integrada por beneficiarios de “Los Jóvenes Unen al Barrio” y si quieres asistir solo deberás llevar un kilo de croquetas y obtendrás un boleto.

Algunos de los luchadores que participarán en el Croquetón CDMX son: Wisin el Dog, Andy Panda Jr, Gravity, contra Solaris, Maniak Cop y Rey Espectrito.

También asistirá Shere Khan, Sol, Águila Roja vs Diosa Nix, Mary Caporal, India Mazahua, Sairely, Kenji, Dinamic Fly, Satania, Kundra, Mini Murder Clown.

En la lucha por la Copa “El Mixteco” participarán: Cerebro Negro Jr vs. Águila Imperial vs. X-Devil vs. Ariana Mami vs. Dragoncito Solar vs. Torito Negro vs. Radioactivo vs. Alfa Jr vs. Zira vs. Tigre de Acero vs. Alma de Fuego vs. Criatura Azteca.

Mientras que la lucha inicial estará a cargo de Adonis, Ryu Orochi, Conquistador vs. Legado, Obelyus, Black Wizard.

¿Cuándo y dónde será el Croquetón. Amor en cada bocado?

Croquetón. Amor en cada bocado se llevará a cabo el próximo 25 de julio de 2024 a las 13:00 horas en las instalaciones del Injuve ubicadas en Calzada México-Tacuba 235, colonia Un Hogar Para Nosotros en la alcaldía Miguel Hidalgo. La estación del Metro CDMX más cercana es Colegio Militar.

