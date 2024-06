Reportan mala calidad del aire en Valle de México, ¿podrían activar fase 1 de contingencia ambiental?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico señaló a las 15:30 horas que en el Valle de México se reporta una mala calidad del aire y podría llegar a alcanzar los límites para activarse la fase 1 de contingencia ambiental .

Actualmente los puntos de contaminación se mantienen en los 130 puntos de los 150 puntos de contaminación que se necesitan para activarse la fase 1 de contingencia ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex)

En la estación del aire de Ajusco Medio se reportó una mala calidad del aire y entre las recomendaciones se señala usar protección UV y evitar realizar deporte al aire libre, así como andar en bicicleta.

Hoy No Circula 6 de junio

Pese a que se reporta mala calidad del aire, el programa del Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis se mantendrá vigente de manera normal en el Valle de México.

Los siguientes autos deberán de dejar de circular para evitar multas e infracciones



Autos con placa 1 y 2



Vehículos con holograma y 1, engomado verde

Cabe señalar que la CAMe aún no ha señalado si aplicará el Doble Hoy No Circula , en caso de activarse la Fase 1 de contingencia ambiental. Por este motivo los autos con hologramas 00 y 0 quedarán exentos de estas reglas

Recomendaciones ante mala calidad del aire

Ante la mala calidad del aire que se reporta este 5 de junio, la Secretaría de Salud emitió las siguientes recomendaciones:



Evitar salir en lo posible de los hogares u oficinas

Mantener cerradas ventanas y puertas

Evitar el uso de lentes de contacto

No fumar

Evitar hacer ejercicio al aire libre

Usar lo menos posible el auto

Suspender el recreo y las actividades al aire libre en los centros escolares

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/ivUw1KfjEy — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 2, 2024

