Hoy No Circula 16 de octubre de 2023 en CDMX y Edomex

Evita que te multen este comienzo de semana, pues el Hoy No Circula también aplicará para este lunes 16 de octubre de 2023 en la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de disminuir los índices contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El programa Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios conurbados del Estado de México que son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Los vehículos que cuentan con holograma 1 y 2 descansan un día entre semana según su engomado y terminación de placa. Los vehículos con holograma 0 y 00 pueden circular todos los días de la semana sin restricción.

¿Para qué autos aplicará el Hoy No Circula este 16 de octubre?

Según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que no podrán transitar por el Hoy No Circula este 16 de octubre, son los que tienen terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, así como hologramas 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos. Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Calidad del aire en México

De acuerdo con el ranking internacional The Change in Air Pollution que analizó la contaminación del aire en 70 capitales del mundo registrada entre 2019 y 2022, la Ciudad de México tuvo una reducción de partículas contaminantes.

Señaló que la Cuidad de México mejoró la calidad del aire al reducir en 3.3% las partículas PM2.5, a comparación de todas las capitales del continente americano.

La capital del país redujo en 3.3 por ciento las partículas PM2.5, seguido por Quito, en Ecuador, con una disminución de 2%; Santiago de Chile, en Chile, con una reducción del 1.3% y Ottawa en Canadá, con una disminución del 0.5%.

¿Qué puedo hacer para disminuir la contaminación del aire?

El Inventario de Emisiones, en la Ciudad de México, señaló en 2022 que se emiten casi 33 mil toneladas al año de Compuestos Orgánicos Volátiles por fugas de gas LP, en su mayoría de viviendas y en menor cantidad de comercios o industrias, por lo que llamó a los habitantes a realizar las siguientes acciones:

● Revisar y reparar las fugas de gas



● Cerrar la llave de paso mientras no se cocine o no se bañe

● Si no se usa el boiler, apagarlo

● Al adquirir un cilindro, fíjarse que traiga sello de garantía

● Instalar el boiler cerca del baño

