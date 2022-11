CAMe mantiene contingencia ambiental; confirma Hoy No Circula en domingo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó a las 20:00 horas de este sábado 12 de noviembre que se mantendrá la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); como medida preventiva habrá Hoy No Circula para la CDMX y Edomex este domingo 13 de noviembre.

De acuerdo a la CAMe, a las 15:00 horas del sábado se registraron 155 puntos de ozono en la CDMX y persiste un sistema de alta presión que genera estabilidad atmosférica, cielo despejado y viento ligero; lo cual seguirán favoreciendo la formación y acumulación del ozono la mayor parte de la noche, de ahí que se esperan altas las concentraciones del contaminante a lo largo del día.

¿Habrá Hoy No Circula el domingo en CDMX y Edomex?

La CAMe dio a conocer que el día domingo 13 de noviembre será activado programa Hoy No Circula para contribuir a la reducción de emisiones; estos son los autos que no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex en horario de las 5:00 a las 22:00 horas son:

· Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

· Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6 y 8 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

· Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8



📌#MantenteInformado

El #HoyNoCircula por Contingencia Ambiental Fase I en la #ZMVM para el domingo 13 de noviembre de 2022

✅Holograma 00 y 0 con terminación 7 y 8

✅Holograma 1 con terminación 0, 2, 4, 6 y 8

✅Holograma 2, todos

Ver https://t.co/3TDD4QMfjR pic.twitter.com/yo68NnM1sE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 13, 2022



· Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma “2”



· Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR

· Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX· Taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

