Abren Becatón 2024 para estudiantes que no consiguieron un lugar en la universidad

La Ciudad de México cuenta con varios programas a favor de los jóvenes , sobre todo quienes son estudiantes y debido a que cada año hay miles de aspirantes rechazados de nivel bachillerato y licenciatura, es decir nivel medio y superior, se puso en marcha el Becatón 2024, que ayudará a que los alumnos sigan su preparación académica.

¿Qué es el Becatón 2024, nuevo programa de la CDMX para estudiantes?

El Becatón 2024 se trata de un programa en el que el aspirante obtiene una beca del 80% y hasta el 100% para que acuda a un escuela privada y así no pierda la oportunidad de seguir sus estudios porque no obtuvo un lugar en una escuela pública; de esta manera sus sueños para ser grandes profesionistas no quedarán truncados.

¿Cuándo se abre el registro del Becatón 2024?

El registro para participar en el Becatón 2024 comienza el sábado 10 de agosto y concluirá el viernes 16 de agosto. En total se entregarán 5 mil becas en universidades particulares con el objetivo de que los alumnos no pierdan un año para poder volver a hacer el examen de admisión.

¿En dónde me puedo inscribir al Becatón 2024?

Las inscripciones al Becatón 2024 únicamente se pueden realizar en los módulos correspondientes, que son los siguientes:

Deportivo “El Sapo": Juan González Romero, Gustavo A. Madero

Cuautepec: Salvador Bermúdez, Cuautepec Alto Centro, Gustavo A. Madero

Congreso de la Unión: Calle Temaca 6008, casi esquina con Avenida Victoria, colonia Aragón Inguarán

Metro 18 de Marzo: Avenida Insurgentes Norte, 1699-1-A, Tepeyac Insurgentes.

¿Quiénes pueden aspirar e inscribirse al programa Becatón 2024?

El Becatón 2024 es un programa que nació en la alcaldía GAM, de la mano del diputado Janecarlo Lozano y de escuelas privadas, que ofrecen estos lugares. Ante ello, los aspirantes deben habitar en dicha demarcación como requisito principal. Los lugares se entregan principalmente a los jóvenes que no obtuvieron un lugar en alguna escuela y/o son de escasos recursos.

¿Dónde solicitar más información del programa Becatón 2024?

En caso de tener dudas sobre el proceso de selección y registro del programa Becatón 2024, las autoridades de la alcaldía GAM pide llamar a los siguientes teléfonos: 55-76-73-81-80, 55-14-25-05-43, 55-40-19-30-40 y 55-35-70-30-80.

