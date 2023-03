Estos autos descansan por el Hoy No Circula del 1 de marzo en CDMX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señala que por el programa Hoy No Circula de las 05:00 y 22:00 horas de este miércoles 1 de marzo no podrán transitar los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

Multas por no acatar el Hoy No Circula en CDMX

De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la CDMX, los vehículos motorizados que no acaten los programas ambientales se harán acreedores a una multa de entre 20 y 30 Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), lo que equivaldría a una sanción económica que podría ir de los 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20.

VIDEO: Este 9 de enero inició la verificación en el CDMX

Aunque existen ciertas excepciones en el programa Hoy No Circula las cuales son:

Vehículos con hologramas cero y doble cero

Automóviles híbridos y eléctricos

Coches de personas con discapacidad

Transporte escolar, perecederos, residuos peligrosos y servicios de seguridad pública

Unidades que funcionen con gas natural

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Motocicletas

Vehículos que porten holograma “Exento”

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula



La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) especifica que además de la CDMX este programa aplica en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Morelos y en algunos municipios conurbados del Edomex como:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.



Objetivo el Programa Hoy No Circula

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de CDMX, el programa Hoy No Circula se realiza con el objetivo de prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

¿Cuándo se activa el doble Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula es un programa ambiental que tiene como fin ayudar a mejorar la calidad del aire, evitando que todos los automóviles circulen a la vez. El doble Hoy No Circula se activa cuando los índices de contaminación alcancen los 150 puntos, pero los niveles que se alcanzaron este viernes (136 puntos) no fueron suficientes para que se implementara esta medida.