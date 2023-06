Hoy No Circula: ¿Cómo aplica el programa este 26 de junio?

¡Que no te multen! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer todos los detalles sobre el programa Hoy No Circula que aplica este lunes 26 de junio, fecha en la que los vehículos con restricciones no podrán transitar tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con lo estipulado por las autoridades capitalinas y mexiquenses, el programa señala que los autos que se mencionarán a continuación, no podrán transitar en un horario de 5:00 de la mañana a 22:00 de la noche.

Es por ello que a continuación, te daremos a conocer todos los detalles sobre el Hoy No Circula, así como las multas a las que se pueden hacer acreedores las personas por no respetar la normativa.

¿Qué autos tienen restricciones por el Hoy No Circula?

De acuerdo con lo estipulado por la CAMe, para que los autos no puedan circular en la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, deben cumplir con los siguientes requisitos.



Autos con engomado amarillo

Autos con terminación de placa 5 y 6

Autos con holograma de verificación 1 y 2

Estas normativas se deben cumplir en conjunto para poder entrar en el programa del Hoy No Circula que aplica tanto en la CDMX como en el Edomex.

Qué autos sí pueden circular

Es importante mencionar que pese a lo antes señalado, existe un grueso de autos que sí pueden circular con normalidad, los cuales son:



Vehículos con holograma 0 y 00

Quienes tengan matrículas de auto antiguo y/o clásico

Motocicletas

Automóviles híbridos y eléctricos

Coches de personas con discapacidad

Transporte escolar de perecederos, residuos peligrosos y servicios de seguridad público

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Unidades que funcionen con gas natural

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Recuerda que por no respetar este programa de circulación en la CDMX, te puedes hacer acreedor a una multa que puede ir de los 2 mil 74.80 a los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

¿Amerita corralón por no respetar el Hoy No Circula?

Pese a las multas antes mencionadas, es importante señalar que en caso de que los propietarios de los vehículos con restricciones omitan las normas del Hoy No Circula, las autoridades tienen la facultad necesaria para remitir al corralón los automóviles infractores.

Será en ese momento que las personas deberán realizar el pago de la multa antes mencionada.

