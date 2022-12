AICM suspende despegues y aterrizajes por banco de niebla

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer la mañana de este viernes 2 de diciembre, que debido a un banco de niebla, fueron suspendidos por un par de horas los despegues y aterrizajes, más tarde se reanudaron.

Suspensión de vuelos por niebla

El AICM iformó que si las personas querían conocer el estatus de sus respectivos vuelos, entonces deberían consultarlo con su aerolínea.

Por su parte, los usuarios comentaron a través de redes sociales acerca de la suspensión de despegues y aterrizajes por el banco de niebla , confirmaron que aún no lograron despegar o que, cuando estaban por salir, les anunciaron la situación y ya no realizaron su viaje.

Además, compartieron diversas fotografías en las que se logró observar la niebla y la dificultad para ver una imagen clara. “Vuelo 1540 de Aeromexico hacia Ags, igual. Debíamos despegar a las 6:45 am y no hay hora de poder salir” y “Desde las 7:01 a.m estábamos avanzando para pista y a las 7:40 a.m nos avisaron del cierre de salidas”, fueron algunos de los comentarios.

Otras personas dijeron que, de acuerdo con lo que les han informado, la suspensión de vuelos tardaría todavía alrededor de una hora más, es decir, a las 9:30 horas el AICM podría ya estar operando de manera normal.

#AICMinforma ⚠️

Debido a un banco de niebla esta mañana, están suspendidos los despegues y aterrizajes.

Para conocer el estatus de tu vuelo consúltalo con tu aerolínea. — @AICM_mx (@AICM_mx) December 2, 2022

Posteriormente, el AICM informó que luego del banco de niebla, se regularizaron operaciones de aterrizaje y despegue.

#AICMinforma, después del banco de niebla presentado esta mañana, se regularizaron operaciones de aterrizaje y despegue. Para más información sobre el estatus de tu vuelo comunícate directamente con tu aerolínea. — @AICM_mx (@AICM_mx) December 2, 2022

El pasado miércoles 23 de noviembre, también se registró banco de niebla en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El banco de niebla se reportó en la zona oriente de la Ciudad de México y está asociado al descenso de temperatura en la capital del país y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Algunas personas que viven en la capital del país y en la Zona Metropolitana, manifestaron también a través de redes sociales que es muy evidente este banco de niebla desde temprana hora. Incluso, compartieron algunas fotografías.

Posteriormente, el AICM informó que las operaciones se habían reanudado con normalidad.



