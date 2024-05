Se registra muy mala calidad del aire; activan fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México

Este lunes 13 de mayo el Sistema de Monitoreo Atmosférico registró un índice de alto índice de contaminantes, con el que alcanzó los límites para activar la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México.

A las 15:00 horas la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que debido a las concentraciones máximas de ozono se activa la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México.

¿Cuáles son las alcaldías más afectadas por la contaminación este 13 de mayo?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico indicó que en la Ciudad de México ( CDMX ) la calidad del aire alcanzó 156 puntos de contaminantes en la estación UAM Iztapalapa (UIZ).

Las alcaldías más contaminadas en CDMX este 13 de mayo son:



Gustavo A. Madero



Cuauhtémoc



Venustiano Carranza



Iztacalco



Iztapalapa



Xochimilco



Coyoacán



Benito Juárez

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula este 13 de mayo por fase 1 de contingencia ambiental?

La CAMe informa que a las 15:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones máximas de ozono de 156 ppb (Puntos por billón), por lo que el día de mañana 14 de mayo estos autos no podrán circular este 14 de mayo debido al Doble Hoy No Circula:



Vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0



Engomado rosa



Terminación de placa 7 y 8

Estos autos no podrán andar por las calles debido al Doble Hoy No Circula 13 de mayo

Recomendaciones durante la fase 1 de contingencia ambiental

La CAMe activa la fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono con el objetivo de disminuir el riesgo de exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectaciones a la salud.

Entre las medidas emitidas por la CAMe para la población, están las siguientes:



Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

Suspender actividades al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario entre las 13:00 y las 19:00 horas

Posponer eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas

No fumar en espacios cerrados

Las recomendaciones que emite el organismo durante la fase 1 de contingencia ambiental son:



Realizar trabajo a distancia, realizar compras y trámites en línea



Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas , impermeabilizantes o productos que contengan solventes



, impermeabilizantes o productos que contengan solventes Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas



Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico



Reducir el uso de combustibles en casa

Este 14 de mayo recuerda revisar el holograma de verificación así como el engomado de tu vehículo para evitar multas por el Doble Hoy No Circula activado por la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México.

