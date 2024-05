Al borde de la Contingencia: Así aplicará el Hoy No Circula este miércoles 8 de mayo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la calidad del aire en el Valle de México es muy mala. Esto significa que hay altos niveles de contaminación la Ciudad de México y del Estado de México, aunque todavía no entra en vigor el Doble Hoy No Circula.

Como no se ha activado la Fase I de la Contingencia Ambiental, el programa del Hoy No Circula operará con normalidad. Sin embargo, hay recomendaciones para la ciudadanía de cuidarse de no hacer actividades al aire libre.

Los autos afectados por el Hoy No Circula del miércoles 8 de mayo

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México establece que el programa del Hoy No Circula aplicará desde las 05:00 am hasta las 22:00 horas. Los vehículos que no podrán salir de casa son los siguientes:



Para hoy, los vehículos con engomado rojo, así como la terminación de placas 3 y 4, junto con los hologramas de verificación 1 y 2 tendrán que quedarse en casa.

Esta medida aplica para todas las alcaldías de la CDMX, así como para los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec , Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán.

¿Cuál es la multa por no respetar el programa del Hoy No Circula?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que aquellos conductores que no respeten el programa del Hoy No Circula, podrán ser acreedores a una multa que va desde los 2 mil 172 pesos hasta los 3 mil 257 pesos, dependiendo del caso infractor. De igual manera, si las autoridades lo consideran necesario, podrán remitir el vehículo al corralón.

¿Cómo saber si mi auto No Circula?

El proceso es muy sencillo, ya que solo tienes que entrar en está página oficial del gobierno y llenar los datos correspondientes. Así podrás saber a la perfección los días en que tu auto puede circular o no en la CDMX y el Estado de México.

