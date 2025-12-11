A horas de “las mañanitas”, peregrinos siguen llegando a la Basílica
Millones de peregrinos llegan a la Basílica para celebrar a la Virgen; fe, promesas y tradición se unen rumbo a Las Mañanitas del 12 de diciembre.
Millones de peregrinos comienzan a llegar a la Basílica de Guadalupe este 11 de diciembre.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- Muchos recorren largas caminatas motivados por fe, promesas y agradecimientos.
- La celebración culminará con Las Mañanitas a la Virgen en los primeros minutos del 12 de diciembre.
- El evento representa una de las tradiciones religiosas más importantes de México.
- La llegada masiva de fieles convierte la celebración en un encuentro que une historias y devoción.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.