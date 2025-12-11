A horas de “las mañanitas”, peregrinos siguen llegando a la Basílica

Millones de peregrinos comienzan a llegar a la Basílica de Guadalupe este 11 de diciembre.

Muchos recorren largas caminatas motivados por fe, promesas y agradecimientos.

motivados por fe, promesas y agradecimientos. La celebración culminará con Las Mañanitas a la Virgen en los primeros minutos del 12 de diciembre.

en los primeros minutos del 12 de diciembre. El evento representa una de las tradiciones religiosas más importantes de México.

de México. La llegada masiva de fieles convierte la celebración en un encuentro que une historias y devoción.

