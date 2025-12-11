inklusion.png Sitio accesible
A horas de “las mañanitas”, peregrinos siguen llegando a la Basílica

Millones de peregrinos llegan a la Basílica para celebrar a la Virgen; fe, promesas y tradición se unen rumbo a Las Mañanitas del 12 de diciembre.

Videos,
Ciudad

Por: Ximena Ochoa

Millones de peregrinos comienzan a llegar a la Basílica de Guadalupe este 11 de diciembre.

  • Muchos recorren largas caminatas motivados por fe, promesas y agradecimientos.
  • La celebración culminará con Las Mañanitas a la Virgen en los primeros minutos del 12 de diciembre.
  • El evento representa una de las tradiciones religiosas más importantes de México.
  • La llegada masiva de fieles convierte la celebración en un encuentro que une historias y devoción.

