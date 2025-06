Oriente de CDMX: Todo sobre la nueva ruta de RTP de Pantitlán a Puebla

Ya es un hecho. Tenemos una nueva ruta en la Red de Transporte de Pasajeros ( RTP ), la cual irá de Pantitlán a Puebla (también será conocida como la Ruta 169) y beneficiará a miles de habitantes en el oriente de la Ciudad de México (CDMX), ya que también conectará con otros medios de transporte para llegar a cualquier zona de la capital.

Por si fuera poco, esta ruta de RTP pasará por algunas de las vialidades más importantes en Iztacalco, por lo que será más fácil para las personas el llegar a sus domicilios con esta opción; por ejemplo, pasará por la famosa Calzada Ignacio Zaragoza.

Ruta de RTP de Pantitlán a Puebla

Se trata de un nuevo medio de transporte con el que se podrá llegar a puntos importantes de la Ciudad de México ; algunas de las avenidas y calles por las que pasará son las siguientes:



Calzada Ignacio Zaragoza

Calle 4

Avenida Norte

Eje 1 Norte

Avenida Unión

Prosperidad

Calle 2

Rio de la Piedad

Asimismo, las paradas autorizadas son:



Agrícola Pantitlán

Prosperidad

Calle 4

Ignacio Zaragoza

Viaducto Río de la Piedad

Calle 62

Metro Puebla

Medios de transporte con los que conecta la nueva ruta de RTP Pantitlán - Puebla

Como su nombre lo indica, irá de Pantitlán hasta el metro Puebla, de la Línea 9; sin embargo, en su camino pasará por otros transportes como lo son estaciones de la Línea A y también el Metrobús Calle 6 de la Línea 4.

Sin mencionar que tendrá el mismo horario que otras rutas de RTP, es decir, de 5 am hasta las 10 pm de lunes a viernes, mientras que el sábado será de 6 am a 22 pm y en domingos y días festivos es de 7 am a 9:30 pm.

Personas que pueden viajar gratis en el RTP Pantitlán - Puebla

Recordemos que las personas mayores de 60 años pueden viajar de manera gratuita en esta ruta del RTP , además de las personas con discapacidad y también los menores de 5 años que vayan acompañados por un adulto.

