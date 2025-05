Hoy No Circula 22 de mayo 2025: Restricciones vehiculares vigentes en CDMX y Edomex

Este jueves 22 de mayo de 2025, el programa Hoy No Circula se implementa en las 16 alcaldías de Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios del Estado de México (Edomex) para reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire. Además también aplica en las entidades federativas Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

La Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) instauró el programa Hoy No Circula, que determina qué autos no pueden transitar por las calles en función de la terminación de la placa, el color del engomado, el día de la semana y los niveles de contaminación.

Si tienes pensado desplazarte por las zonas mencionadas, es fundamental que confirmes si tu vehículo está sujeto a restricciones para evitar sanciones.

¿Qué autos no pueden circular este jueves 22 de mayo 2025?

Vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2

y Vehículos con holograma de verificación 1 y 2

El programa Hoy No Circula opera de 5:00 a 22:00 horas.

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula del jueves 22 de mayo 2025?

No aplican restricciones para los siguientes vehículos:



Holograma 00 y 0

Eléctricos e híbridos

Transporte público, de carga, escolar y de personal

Motocicletas

Unidades de emergencia, cortejos fúnebres y transporte urbano

Automóviles que transporten personas con discapacidad

¿Hay Doble Hoy No Circula este jueves 22 de mayo 2025?

A pesar de la mala calidad del aire reportada en algunas zonas, la CAMe no decretó Contingencia Ambiental ni Doble Hoy No Circula para este jueves, por lo que el programa opera de forma normal. Y es que, de acuerdo con su último reporte, las partículas de ozono (O3) no representaron un motivo necesario para declarar Contingencia Ambiental.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy no Circula?

Si infringes el Hoy No Circula el jueves 22 de mayo 2025, la multa será de 20 a 30 veces la UMA, aproximadamente 2 mil 263 pesos y 3 mil 395 pesos. Asimismo el vehículo podrá ser llevado al corralón por la policía de tránsito de la Ciudad de México o del Estado de México.

