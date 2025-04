Así aplicará el Doble Hoy No Circula por activación de Fase 1 de Contingencia Ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México luego de que se registrarán altos índices de contaminantes y mala calidad el aire; aquí te informamos sobre cuáles son las medidas que se implementarán y qué autos no podrán circular por el Doble Hoy No Circula .

De acuerdo con el comunicado , se registró una concentración horaria máxima de ozono de 159 ppb en la estación Ajusco Medio (AJU), ubicada en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

¿Cómo aplicará el Doble Hoy No Circula el sábado 25 de abril de 2025?

El Doble Hoy No Circula para este sábado 26 de abril de 2025 aplicará para los siguientes autos:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0 .

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Medidas y recomendaciones ante la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental

Las autoridades recomiendan a la población:

Evitar actividades cívicas, culturales y de recreo entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Suspender actividades al aire libre

Posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos

No fumar, especialmente en espacios cerrados

¿De cuánto es la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, en el artículo 47, los automovilistas que no respeten el Doble Hoy No Circula recibirán una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir de entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Estas sanciones aplican por no respetar el Doble Hoy No Circula pero si al momento de la infracción se detecta que el vehículo tiene multas sin pagar por más de 30 días el auto será enviado al corralón.

Así que toma en cuenta y verifica que tu auto pueda circular en el Valle de México para que no pagues multas de miles de pesos.

