Evita el corralón: Así aplicará el Hoy No Circula este miércoles 23 de abril en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula aplica tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex) sin importar si hay vacaciones, días festivos y demás, pues este se creó con la finalidad de reducir los gases contaminantes en la Zona Metropolitana y evitar mayores riesgos a la salud de las personas.

Por ello y en caso de que continúes con tus vacaciones de Semana Santa, a continuación en adn40 te daremos a conocer cómo aplica este programa de movilidad este miércoles 23 de abril en la CDMX y el Edomex, así como la multa que podrías recibir por no respetarlo.

Policías de tránsito se enfocan en los portaplacas, pero omiten faltas más graves [VIDEO] Una de las grandes quejas de la ciudadanía por la nueva multa a los portaplacas es que las autoridades pasan de largo faltas mucho más graves por darle prioridad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula?

De acuerdo con lo anunciado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este miércoles 23 de abril no podrán transitar por el Hoy No Circula los autos con engomado rojo, número de placa 3 y 4, así como aquellos que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

Es importante señalar que el Hoy No Circula comienza a partir de las 5:00 horas y se mantiene vigente hasta las 22:00 horas, esto dentro de la CDMX y algunos municipios conurbados del Edomex.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/LDEOpWlhcC — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 20, 2025

Multas por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

En caso de que las personas hagan caso omiso a este programa de movilidad antes mencionado, las autoridades de tránsito están facultadas en remitir al corralón al vehículo infractor, lugar en el cual deberá permanecer hasta que se pague la multa en cuestión.

La sanción económica por no respetar el Hoy No Circula puede ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos dependiendo el caso del infractor.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Pese a las restricciones antes mencionadas, es importante aclarar que existe un grueso de la población a la que no le afecta el Hoy No Circula, tal es el caso de aquellos que cuenten con autos eléctricos, híbridos, con placas de clásico y motocicletas.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.