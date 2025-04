Hoy No Circula: estos son los automóviles que no pueden circular el martes 8 de abril

¿Ya revisaste qué carros no circulan el martes? La temporada de calor aumenta las sequías, los incendios forestales y la formación de contaminantes atmosféricos; por esta razón, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aplica el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona metropolitana, para reducir la cantidad de vehículos antiguos que circulan en las calles y aumentan los índices de contaminación.

Por esta razón, si piensas utilizar tu coche este martes 8 de abril, te recomendamos que verifiques que puedes circular en el programa Hoy No Circula antes de encender el motor.

¿Qué carros no circulan el día de hoy, martes?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, los carros que no circulan los días martes y se deben de quedar en casa, para no recibir una costosa multa son:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

Es muy importante que los automovilistas capitalinos y del Edomex tomen en cuenta que el programa Hoy No Circula se mantiene activo a partir de las 5:00 horas y se mantiene activo durante todo el día hasta las 22:00 horas.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en el Estado de México?

Actualmente, el programa Hoy No Circula se aplica únicamente en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Edomex. Sin embargo, una nueva propuesta del Gobierno del Estado de México busca ampliar el programa Hoy No Circula para incluir zonas del Valle de Toluca y otros municipios. No obstante, por el momento, solos e aplica en los siguientes municipios mexiquenses:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Hasta el momento, el programa Hoy No Circula se aplica con normalidad; sin embargo, te recomendamos mantenerte al pendiente de las actualizaciones de la CAMe. En adn40 te mantendremos informado.

