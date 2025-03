Así aplicaría el Doble Hoy No Circula el jueves 20 de marzo por Fase 1 de Contingencia Ambiental

La contaminación en la CDMX y en el Estado de México es muy grande. Es por eso que las autoridades han decidido mantener el Doble Hoy No Circula y aquí te contamos los autos que no podrían salir el jueves 20 de marzo si la medida sigue vigente.

Cabe destacar que a las 20:00 horas del miércoles 19 de marzo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitirá un comunicado para decidir si la Fase 1 de Contingencia Ambiental sigue activa o dejará de aplicar. Por lo pronto, los siguientes vehículos deben tomar precauciones.

Autos que sufrirían por el Doble Hoy No Circula el 20 de marzo

En primer lugar, de seguir la medida, todos los autos con holograma de verificación 2 tendrían que quedarse en casa, así como la mayoría de los que tienen holograma de verificación 1.

Por su parte, los autos con holograma 0 y 00 afectados serían:



Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Hay que recordar que el programa estará activo desde las 05:00 am hasta las 22:00 pm, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los últimos informes de las autoridades.

#ComunicadoCAMe | 15:00hrs

Se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM. Más información en https://t.co/ddQ1Y0YFm2

👉#CuidaTuSalud y consulta Índice AIRE y SALUD en https://t.co/Xgdyh1k0FK y/o en la aplicación AIRE. pic.twitter.com/KHPbhK4h6D — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 19, 2025

La multa por no respetar el Hoy No Circula

Por si fuera poco, no te recomendamos intentar ‘evitar’ el programa, ya que si las autoridades se dan cuenta de que has incumplido con el Doble Hoy No Circula, podrías recibir una multa que va de los 2 mil a los 3 mil pesos, sin mencionar que, según el caso de cada infractor, podría ameritar corralón.

Recomendaciones por Fase 1 de Contingencia Ambiental

La Fase 1 indica que los niveles de contaminación en la Ciudad de México y en el Estado de México son muy altos, por lo que se pide evitar cualquier tipo de actividades al aire libre.

De hecho, se hace una invitación a posponer todo tipo de eventos culturales, sociales y/o deportivos programados para este día, ya que no es sano para las personas acudir a cualquier lugar al aire libre.

