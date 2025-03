Hoy No Circula: Estos son los automóviles que no pueden transitar en puente este 17 de marzo

Aunque este lunes 17 de marzo es un puente vacacional, los automovilistas de la Ciudad de México y del Estado de México deberán de mantenerse atentos al programa Hoy no circula. Es indispensable que se tomen en cuenta las indicaciones de las autoridades , pues en caso de una mala calidad del aire se aplica este programa, cuyo incumplimiento genera multas que tienen un costo de entre los 2 y 3 mil pesos.

Si te estás preparando para regresar a casa, luego del fin de semana largo, te recomendamos que estés al pendiente de la calidad del aire en la Megalópolis.

¿Quién no circulará mañana lunes 17 de marzo de 2025?

Tras unos días de descanso, miles de automovilistas de la Megalópolis se preparan este lunes 17 de marzo para regresar a casa. Por esta razón, es indispensable tomar en cuenta el programa Hoy No Circula, para evitar multas por incumplir con este programa obligatorio .

Este lunes 17 de marzo no circulan los siguientes autos:



Autos con engomado color amarillo

Autos con placa con terminación 5 y 6

Autos con holograma 1 y 2

https://x.com/CAMegalopolis/status/1901226940343919101

Evita multas y sanciones

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito , tanto de la CDMX como del Edomex, el incumpliemiento del programa Hoy No Circula puede derivar en multas de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a una multa económica que podría superar los 3 mil pesos.

Además, los automovilistas que no cumplan con este programa que tiene el objetivo de cuidar la calidad del aire de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, no solo deberán de pagar una multa económica, sino que podrían ser remitidos al corralón, lo cual les generará costos adicionales por concepto de arrastre y resguardo.

Recuerda que la aplicación del programa Hoy No Circula aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Sin embargo, es importante mantenerse atento, pues en caso de Contingencia Ambiental , la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) podría aplicar también el Doble Hoy No Circula para los conductores de la Megalópolis, lo que incluye a los 18 municipios del Edomex.

