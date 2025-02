Ojo con el corralón: Hoy No Circula sabatino del 15 de febrero en CDMX y Edomex

¡Que no te multen! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer cómo aplica el programa Hoy No Circula sabatino de este 15 de febrero, el cual aplica para más conductores de lo habitual en comparación con el calendario que hay entre semana en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

A través de su comunicado semanal, la CAMe dio a conocer los autos por color de engomado, número de verificación y placa, que no podrán transitar en CDMX y Edomex a partir de las 5:00 de la mañana.

Es por ello que a continuación en adn40 te daremos a conocer todos los detalles sobre cómo aplica el programa Hoy No Circula de este sábado 15 de febrero tanto en la CDMX como en el Edomex.

Hoy No Circula sabatino 15 de febrero en CDMX y Edomex

De acuerdo con el calendario mostrado por la CAMe en sus diferentes plataformas de las redes sociales, el Hoy No Circula 15 de febrero aplica para los autos con holograma 1 y vehículos con número de placa impar, esto por tratarse del tercer sábado del mes.

Vale la pena recordar que el programa se mantiene vigente desde de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la fecha en cuestión, esto según lo estipulado en el reglamento de tránsito de la CDMX.

Multas por no respetar el Hoy No Circula sabatino

En caso de que seas de las personas que no revisó el calendario del Hoy No Circula sabatino, te recordamos que la multa por no respetar este programa de movilidad puede ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos dependiendo el caso del infractor.

De igual forma, te recordamos que los policías de tránsito están facultados en remitir a los vehículos infractores al corralón, lugar en el cual se deberá realizar el pago correspondiente de la multa señalada por las autoridades.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

