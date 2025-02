Hoy No Circula del 4 de febrero afectará a varios carros y hologramas

El regreso a clases no afectará solo a los estudiantes, sino también a los carros. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que el mes de febrero seguirá el programa del Hoy No Circula el 4 de febrero en el Valle de México.

De no querer respetar el Hoy No Circula puedes ser acreedor a una multa o que te lleven al corralón. Por este motivo será mejor que conozcas qué engomados y hologramas no pueden circular este martes 4 de febrero.

¿Qué autos no circularán este 4 de febrero?

De acuerdo con lo estipulado por la CAMe a través de redes sociales el programa del Hoy No Circula funcionará con normalidad. Todos los autos con ciertos colores de engomado no podrán circular, tales como los siguientes:

Engomado rosa



Placas 7 y 8



Holograma 1 y 2



En la Ciudad de México (16 alcaldías) y Estado de México (18 municipios), el Hoy No Circula funcionará en un horario de 5:00 a 22:00hrs de lunes a sábado. No obstante, existe una forma de exentar el programa.

¿Qué autos pueden exentar al Hoy No Circula del 4 de febrero?

Aquellos autos holograma 0 y 00, así como aquellos con placas para discapacitados y autos de transporte público. También los vehículos particulares, de carga, de transporte colectivo de pasajeros y taxis, con holograma “00” o “0, pueden circular.

La multa del Hoy No Circula es una multa económica equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, esta puede llegar a ser de los puede ir de los 2 mil a los 3 mil pesos mexicanos.

