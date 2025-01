Hoy No Circula dejará a todos estos vehículos estacionados este 29 de enero 2025

Este 29 de enero el Hoy No Circula para reducir el tráfico vehicular y también mantener los bajos niveles de contaminación en el Valle de México. Algunos autos tendrán ciertas restricciones para salir conforme su holograma, placa y engomado.

Este día se reportó mala calidad del aire en varías alcaldías de la CDMX. Por este motivo se recomendó realizar actividades al aire libre y también no exponerse a los altos niveles de contaminantes. Conoce cómo aplicará el programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Aplicará Doble Hoy No Circula este 29 de enero?

La CAMe dio a conocer que no aplicará Doble Hoy No Circula , pero algunos autos sí aplicarán al programa del Hoy No Circula. Este programa seguirá vigente a lo largo de este miércoles 29 de enero. Estos autos no podrán circular conforme las siguientes características:

Placa 3 y 4



Holograma 1 y 2



Engomado rojo

Si quieres evitar multas o hasta que se lleven tu vehículo al corralón debes tener en cuenta que el programa aplicará desde las 05:00 am y termina hasta las 22:00 horas. Por este motivo deberás dejar tu vehículo estacionado o en el garage.

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/Klt4FPBEv6 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 26, 2025

¿En qué alcaldías aplicará el Hoy No Circula?

En la capital el Hoy No Circula deberá respetarse en las 16 alcaldías, tales como: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En caso de desobedecer el Hoy No Circula del 29 de enero podrías ser acreedor a una la multa del Hoy No Circula va entre 20, 25 y 30 UMAS, por lo que puede ir desde los $1171 pesos hasta los $3257 pesos mexicanos.

