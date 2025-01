¿Doble Hoy No Circula o no? Reportan mala calidad del aire en CDMX este 2 de enero

Persiste la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Los niveles de contaminación siguen siendo altos debido a los festejos de Año Nuevo, pues por la quema de pirotecnia y realización de fogatas durante la noche del 31 de diciembre, aumentó la concentración de partículas en el aire. Te preguntas si habrá Doble Hoy No Circula 2 de enero, te explicamos todo sobre el último reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX).

¿Cómo se encuentra la calidad del aire este 2 de enero de 2025, habrá Doble Hoy No Circula?

El índice aire y salud reporta calidad del aire mala en las alcaldías de CDMX Venustiano Carranza e Iztapalapa; así como en los municipios del Estado de México (Edomex) Chalco, Coacalco, Cuautitlán_Izcalli, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tultitlán.



Cuautitlán y Villa de las Flores: 10 ppm (Partes por millón)

Merced e Itzapalapa: 10 y 2.5 ppm

Nezahualcóyotl y Santiago Acahualtepec: 2.5 ppm

Chalco y Tláhuac: 10 ppm

Debido a estas concentraciones se recomienda evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre.

Cabe destacar que, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, la radiación ultravioleta también es alta; se ubica en 7, lo que indica un alto riesgo de que la piel y los ojos se dañen por la exposición al sol sin protección.

Si realizas actividades en exteriores, usa ropa de protección, gorra o sombrero de ala ancha y anteojos que bloqueen rayos UV. Aplica protector solar de amplio espectro SPF 30+ cada 2 horas, incluso si está nublado.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este 2 de enero?

De acuerdo con el calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no tienen permitido manejar este 2 de enero de 2025 son los siguientes:



Vehículos con engomado color verde

Holograma 1 y 2

Placas con terminación en 1 y 2

Carros que sí pueden circular el 2 de enero 2025

Estos carros no tienen ninguna restricción para poder transitar este jueves:



Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

