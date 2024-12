Alerta de contingencia ambiental en el Valle de México, reportan mala calidad del aire

El Valle de México despertó con muy mala calidad del aire hoy 25 de diciembre de 2024 y hay riesgo de contingencia ambiental , porque los índices de contaminación son muy altos en la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México (Edomex), según datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico capitalino.

La mala calidad del aire se reporta en 13 de las 16 alcaldías y 17 municipios del Edomex, después de la quema de pirotecnia y fogatas en el Valle de México, pese a los exhortos de las autoridades para evitar estas prácticas. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomienda a los habitantes de la CDMX y el Estado de México evitar actividades al aire libre y proteger a las personas vulnerables.

¿Qué alcaldías reportan mala calidad del aire en el CDMX?

Las alcaldías de la CDMX que registran mala calidad del aire son:

Xochimilco

Coyoacán

Iztapalapa

Tláhuac

¿Qué municipios del Edomex tienen extremadamente mala calidad del aire?

Las peores condiciones de contaminación se reportan en los siguientes municipios del Edomex:

Coacalco

Tultepec

Ecatepec

Chimalhuacán

Nezahualcóyotl

Texcoco

Chicoloapan



Calidad del aire Valle de México con riesgo de contingencia ambiental con mala calidad del aire en 13 de las 16 alcaldías.

Alto riesgo para la salud por la mala calidad del aire

Según los datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el Índice de Aire y Salud es Muy Mala, y el nivel de riesgo a la salud es Muy Alto. Las estaciones que suman mayor número de contaminación este miércoles son las que se encuentran en:

Camarones

La Merced

Iztacalco

UAM Iztapalapa

Hospital General de México

Centro de Ciencias de la Atmósfera

¿Habrá contingencia ambiental por la mala calidad del aire?

Hasta el momento la CAMe no ha informado sobre la activación de la contingencia ambiental, sin embargo, podría hacerlo en caso de que no disminuyan los índices contaminantes en el Valle de México. En caso de que se active contingencia ambiental, las autoridades aplicarán el Doble Hoy No Circula .

