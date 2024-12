¡Saca las chamarras! El frío pega duro en la CDMX, para evitarlo te decimos dónde comprar bueno, bonito y barato

El frío ha llegado a la Ciudad de México (CDMX) y para contrarrestarlo, lo mejor es usar chamarras especiales para esta temporada. Si últimamente no sientes las manos por las bajas temperaturas, te tenemos la solución, pues encontramos una tienda con prendas desde 250 pesitos para que ya no salgas de tu casa sin abrigarte bien. Las heladas están haciendo de las suyas en la capital, y el pronóstico no pinta para mejor en los próximos meses, así que es momento de usar las sudaderas y abrigos que te cubra hasta el alma.

¿Dónde comprar chamarras para el frío en CDMX?

Este es tu recordatorio para que no salgas de casa sin abrigarte bien, pues las bajas temperaturas están haciendo de las suyas en la CDMX. Por suerte, encontramos una tienda con miles de prendas a buen precio. Lo que destaca esta temporada son las sudaderas y chamarras para taparte bien del frío en la capital.

Para enfrentar el clima de la CDMX o renovar tu guardarropa está Twelveny Shop, una tienda ubicada dentro de la Plaza Diana, sobre la calle de Lecumberri número 20 en la colonia Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc.

twelveny.shop/Instagram Venden ropa para hombre y mujer de excelente calidad a precios accesibles.

Twelveny Shop: Venden chamarras baratas y pans completos en 500 pesos

Te podrás armar unos outfits con mucho flow urbano sin vaciar la cartera, pues hay chamarras buenas, bonitas y baratas desde 250 pesitos, sí, leíste bien. Son perfectas y de excelente calidad para mantenerte calientito durante las alertas amarillas en la CDMX. Ahora, si buscas algo más completo, tienen conjuntos de sudadera y pants por solo 500 pesitos.

Hay en todo tipo de colores, tamaños y gustos, por lo que te recomendamos ir acompañado de amigos, familiares y pareja, pues si compran por mayoreo, te dan un precio aún más barato. El chiste es llevarte paquetes o de plano ¡cajas de prendas!

¿Quieres algo con estilo? También manejan sudaderas y chamarras tipo béisbol, ideales para un look urbano y juvenil. Además, ofrecen diseños propios de camisetas hechas en México, para que no solo le ganes al frío, sino que también apoyes el talento local.

Esta tienda tiene de todo para hombres y mujeres, así que no hay pretexto para andar temblando en la calle. Pásate por @twelveny.shop en Instagram para echarle un ojo a sus productos o márcales al 55 27 57 97 00 por cualquier duda.

Así que ya lo sabes, la clave para ganarle al frío en la CDMX está en Lecumberri. Arma tus outfits con estilo y protégete de estas temperaturas invernales sin perder el flow. ¡Corre antes de que el frío te congele de plano!

