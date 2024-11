Bloqueos CDMX hoy 04 de noviembre afectarán a 8 alcaldías con concentraciones y plantones

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al menos 8 alcaldías de la Ciudad de México ( CDMX ) se verán afectadas en su circulación diaria por plantones y concentraciones que generarán bloqueos en las vialidades más importantes de las siguientes alcaldías:



Cuauhtémoc.

Miguel Hidalgo.

Benito Juárez.

Coyoacán.

Iztapalapa.

Iztacalco.

Venustiano Carranza.

Xochimilco.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Plantones y concentraciones afectarán 8 alcaldías de la CDMX

Según el documento de la SSC, lo primero que afectará a la CDMX serán las concentraciones programadas desde las 6:00 horas de la mañana hasta las 17:00 horas de la tarde en:



Cuauhtémoc, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se reunirá en Palacio Nacional a las 6:00 horas.

el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se reunirá en Palacio Nacional a las 6:00 horas. Miguel Hidalgo, el grupo Siembra Cultura A.C., se reunirá en la explanada de la Estela de Luz a las 9:00 horas.

el grupo Siembra Cultura A.C., se reunirá en la explanada de la Estela de Luz a las 9:00 horas. Iztapalapa, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se reunirá en Juzgados de Control Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a las 11:00 horas.

el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se reunirá en Juzgados de Control Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a las 11:00 horas. Cuauhtémoc, el colectivo “Plataforma 4:20” se reunirá en el Monumento a la Madre a las 12:00 horas.

el colectivo se reunirá en el Monumento a la Madre a las 12:00 horas. Cuauhtémoc, la Plataforma Para la Solidaridad de México Palestina se reunirá en la embajada de Estados Unidos de América a las 16:00 horas.

la Plataforma Para la Solidaridad de México Palestina se reunirá en la embajada de Estados Unidos de América a las 16:00 horas. Benito Juárez, la comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX se reunirá en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a las 17:00 horas.

Canva Pro La alcaldía más afectada por las movilizaciones será Cuauhtémoc, pues se concentran todos los órganos de gobierno en esta demarcación.

Asimismo, las autoridades capitalinas compartieron que habrá una concentración de parte de la Sociedad Estudiantil del Conservatorio Nacional de Música en el Conservatorio Nacional de Música (CNM) a las 10:00 horas con un aforo aproximado de 100 personas. Aunque no se prevé que este evento cause conflictos en las diversas vialidades los plantones programados para hoy si podrían generar bloqueos en la CDMX:

Cuauhtémoc

Diversos plantones de varios grupos diferentes afectarán a:



Palacio Nacional.

Secretaría de Gobierno.

Secretaría de Gobernación (Segob).

Plaza Seminario.

Arcos del Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Senado de la República.

Plaza de la Mexicanidad.

Benito Juárez

La comunidad Indígena Otomí CDMX y la comunidad de Indígenas Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) se reunirán en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ubicado en avenida México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco; pues demandan el apoyo a los pueblos indígenas y por el desalojo de los predios Roma No. 18, Guanajuato No. 200 y Zacatecas No. 7.

Coyoacán

El Movimiento Social por la Tierra (MST) se reunirá en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ubicada en avenida Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco el Bajo, para tratar diversos temas como la presa Endho, pozos de agua potable contaminados, rezagos de concesiones, títulos de derechos de agua; se espera un aforo de 180 personas.

Venustiano Carranza

Diversos plantones de varios grupos diferentes afectarán a:



Clínica de Medicina Familiar Unidad “Balbuena” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ).

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ). Taquillas de la línea Aeromar al interior de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Iztacalco

La Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac se reunirá en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) ubicado en Canela No. 660, Col. Granjas México, para solicitar la liberación de créditos para vivienda.

Xochimilco

Vecinos del Pueblo de San Gregorio Atlapulco se reunirá en avenida Cuauhtémoc y Acueducto s/n., Col. Pueblo San Gregorio Atlapulco, para mostrar su inconformidad con los operativos de verificación a sus negocios por parte de personal de la alcaldía Xochimilco.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.