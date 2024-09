Los accidentes viales han provocado más de 2 mil muertos en la CDMX

La imprudencia de algunos conductores, las malas condiciones de las vialidades, las condiciones climáticas y la sobrepoblación que hay en la Ciudad de México (CDMX), junto con otros factores, han provocado que los accidentes viales sean una constante en la capital del país todos los días.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que, en los últimos seis años, 2 mil 401 personas han muerto en accidentes vehiculares. Un dato alarmante que los ha obligado a redoblar esfuerzos para mejorar la cultura de prevención vial en el Valle de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Autoridades informan sobre fallecimientos por accidentes viales en CDMX

Como parte del Sexto Informe de Gobierno, las autoridades capitalinas informaron que, de acuerdo con sus datos, en el periodo que corresponde al 5 de diciembre del 2018 al 31 de julio del 2024, se han registrado:



127 mil 678 accidentes de tránsito

de tránsito 148 mil 593 heridos por accidentes viales

por accidentes viales 2 mil 401 personas fallecidas

Considerando esto, las autoridades han implementado programas para reducir las cifras, como lo son: Conduce Sin Alcohol, Jornadas de Seguridad Vial, Fotocívicas , Cruces Seguros, optimización de corredores viales y reductores de velocidad, paro aun así, los incidentes se siguen presentando.

Qué han hecho las autoridades para reducir accidentes viales en CDMX

Las motocicletas se han convertido en una constante en los accidentes viales, por lo que implementaron el programa Salvando Vidas, en el que remitieron más de 56 mil motos al depósito vehicular simplemente en el periodo de septiembre 2023 a abril 2024. En el mismo tiempo se levantaron 86 mil 670 infracciones a motociclistas.

Algunos de los motivos principales para infraccionar fueron: estacionarse en lugares prohibidos, no tener placa, no usar casco , no circular con las luces prendidas, circular en el carril para ciclistas e invadir cruces peatonales.

Para liberar las calles de los vehículos que no se utilizan, implementaron el programa de Chatarrización, en donde en los últimos seis años retiraron un total de 29 mil 382 vehículos que se encontraban abandonados en la vía pública.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos