Se alinean 4 planetas con la Tierra: ¿Cuándo serán visibles?

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), informó que durante los últimos días del mes de abril planetas del Sistema Solar como Júpiter, Venus, Marte y Saturno, se podrán apreciar a simple vista durante las primeras horas de la madrugada.

A través de sus redes sociales, la SAC señaló que entre las 04:00 y las 04:30 horas de la mañana tiempo de la Ciudad de México, se podrá observar la conjunción de la Tierra con cuatro planetas más.

De igual forma, señaló que el astro Marte tendrá la peculiaridad de brillar con colores de tonalidad anaranjadas, mientras que Venus será el astro el más fácil de identificar pues será el más brillante de todos los planetas.

Por su parte, Júpiter será uno de los astros menos relucientes gracias a que estará más cercano al horizonte, mientras que Saturno se encontrará más lejano a la vista.

Poco antes del amanecer el 30 de abril, así como el 1 de mayo, se podrá apreciar un evento astronómico significativo ya que Venus y Júpiter lucirán tan cercanos entre sí, que realmente llamarán la atención por tratarse de los planetas más brillantes señalaron científicos de la SAC.

Se alinean cuatro planetas en el amanecer. Cuatro de los planetas de nuestro Sistema Solar podrán ser apreciados a simple vista en los próximos días. "Entre 5:00-5:30 am se podrán ver alineados a Júpiter, Venus, Marte y Saturno", indicó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) pic.twitter.com/TjVvVmY2Yh — SocAstronomíaCaribe (@Soc_AstroCaribe) April 14, 2022

La NASA identificó 5 mil planetas fuera del Sistema Solar

Ante ese descubrimiento de la conjunción, cabe recordar que el pasado 22 de marzo se hizo oficial el descubrimiento de 5 mil exoplanetas catalogados, de los cuales un 4 % es similar al nuestro.

Es decir, que podrían existir 200 planetas tierras solo en un pequeño porcentaje de los exoplanetas catalogados por la NASA.

¿Cómo son los 5 mil exoplanetas encontrados?

La primera vez que se identificó un exoplaneta, más allá de nuestro sistema solar, fue en 1992. Alexander Wolszczan, fue el autor principal del artículo que, hace 30 años, reveló los primeros planetas confirmados. Desde ese momento, los hallazgos no han parado de archivarse, y el horizonte está aún muy lejos de agotarse.

“No es solo un número”, dijo Jessie Christiansen, directora del Archivo de Exoplanetas y científica del Instituto de Ciencias de Exoplanetas de la NASA en Pasadena (California). “Cada uno de ellos es un nuevo mundo, un planeta completamente nuevo. Me emociono con cada uno porque no sabemos nada sobre ellos”.

“Los más de 5.000 planetas encontrados hasta ahora incluyen mundos pequeños y rocosos como la Tierra, gigantes gaseosos muchas veces más grandes que Júpiter y ‘Júpiter calientes’ en órbitas abrasadoramente cercanas alrededor de sus estrellas”, dijeron los funcionarios del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA en un comunicado.

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app .

ytc