Reina Isabel II condecora al científico mexicano Alejandro Madrigal

En el marco del Jubileo de Platino de Isabel II por sus 70 años en el trono, la reina condecoró al científico mexicano Alejandro Madrigal por sus servicios en hematología, trasplante de células madre e investigación para el cáncer.

Alejandro Madrigal admitió que está “feliz” con el reconocimiento de Oficial de la Orden del Imperio Británico (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) que es una de las categorías de un sistema de reconocimiento a la labor extraordinaria de civiles y miembros de las fuerzas armadas.

El científico mexicano recibe el reconocimiento dos años después de haberse retirado del Instituto de investigación británico Anthony Nolan, especializado en leucemia y trasplante de células madre hematopoyéticas, tras 27 años como director científico.

A través de una carta, Madrigal fue informado que su nombre le había sido “recomendado a su Majestad la Reina para el honor de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en la lista de honores del cumpleaños de 2022".

¿Quién es Alejandro Madrigal?

En su adolescencia Alejandro Madrigal, quien creció en la Ciudad de México, iba de puerta en puerta vendiendo ropa y zapatos para ayudar a mantener a su familia.

Con su zurdera y dislexia llegó a universidades como Harvard, Stanford, University College London, y se convirtió en una eminencia mundial en el trasplante de médula ósea.

Madrigal fue el fundador y director científico, por 27 años, del Instituto de Investigación de la fundación británica Anthony Nolan, que se especializa en combatir el cáncer de sangre.

Como investigador y profesor ha hecho contribuciones en el campo de la hematología en el University College of London (UCL) y en el Hospital Royal Free de la Universidad de Londres.

En 2020, fue nombrado miembro honorario de la Sociedad Europea de Trasplante de Sangre y Médula Ósea en reconocimiento a sus aportes en el campo del trasplante de células madres hematopoyéticas (HSCT).

Actualmente, trabaja en un proyecto para desarrollar terapias celulares contra diferentes tipos de esa enfermedad, no sólo leucemia.

Con información de la BBC

